В Івано-Франківську відкриють додатковий госпіталь для хворих на COVID-19 - мер

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"Завтра вранці скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі міської поліклініки №2, яка на вул. Довга, 42, робитимемо додатковий госпіталь. Потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення та почати приймати там пацієнтів", - написав Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

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Він звернувся до жителів міста та медичного персоналу з проханням поставитися з розумінням до цього рішення.

"На сьогодні, якщо виписується щодня по 25-30 осіб, то звертається із запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів у день. Це непопулярні кроки, але необхідні. Тому прошу ставитися до них із розумінням", - пояснив мер.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу підтвердили 6 377 нових випадків зараження коронавірусом (зокрема 502 випадки в Івано-Франківській області), померли 219 людей, в яких підтвердили інфікування. Також 9 березня від коронавірусу щепили ​​4 362 людини, загалом від початку кампанії - 23 480.