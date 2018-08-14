В Италии из-за обвала моста погибли уже 22 человека

"Двадцать два человека, на данный момент, являются подтвержденным жертвами обрушения моста Моранди в Генуе. Согласно данным МВД Италии, еще 5 человек получили ранения", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что среди погибших есть ребенок.

Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии обрушилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

Украинский консул поддерживает контакт с полицией относительно обрушения моста в Италии.