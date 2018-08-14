В Італії через обвал мосту загинули вже 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У районі Генуї на півночі Італії в результаті обвалу автомобільного мосту загинули вже 22 людини. про це повідомляє видання La Stampa, передає УНН.
"Двадцять двоє людей, на цей момент, є підтвердженими жертвами обвалу моста Моранді в Генуї. Згідно з даними МВС Італії, ще 5 людей отримали поранення", - пише видання.
Раніше повідомлялося, що серед загиблих є дитина.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.
Український консул підтримує контакт з поліцією щодо обвалу мосту в Італії.