В испанскую Сеуту прорвались более ста нелегалов

Как сообщается, беженцы, большинство из которых агрессивно настроенные молодые люди, использовали инструменты для резки металла, чтобы сделать проход в двойном заборе. Часть из них сумела перелезть через шестиметровую ограду.



Сотрудники марокканских и испанских правоохранительных органов не смогли сдержать нелегалов. В результате были ранены не менее семи полицейских. Число мигрантов, получивших травмы и порезы при прорыве через забор, защищенный колючей проволокой, пока подсчитать не удалось.

Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема здесь стоит особенно остро. Несмотря на установленный вдоль границы с Марокко шестиметровый забор для контроля потока беженцев из Африки, нелегалам все же удается перебраться через ограду. Так, в конце июля около 600 мигрантов смогли прорваться на территорию Сеуты. Они впервые использовали против пограничников оружие - самодельные огнеметы.



Как сообщал УНН, Еврокомиссия выделила почти 50 млн евро Испании и Греции на нужды мигрантов.