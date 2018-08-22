В испанскую Сеуту прорвались более ста нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Более 100 африканских мигрантов в среду смогли прорваться на огороженную территорию испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Марокко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Как сообщается, беженцы, большинство из которых агрессивно настроенные молодые люди, использовали инструменты для резки металла, чтобы сделать проход в двойном заборе. Часть из них сумела перелезть через шестиметровую ограду.
Сотрудники марокканских и испанских правоохранительных органов не смогли сдержать нелегалов. В результате были ранены не менее семи полицейских. Число мигрантов, получивших травмы и порезы при прорыве через забор, защищенный колючей проволокой, пока подсчитать не удалось.
Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема здесь стоит особенно остро. Несмотря на установленный вдоль границы с Марокко шестиметровый забор для контроля потока беженцев из Африки, нелегалам все же удается перебраться через ограду. Так, в конце июля около 600 мигрантов смогли прорваться на территорию Сеуты. Они впервые использовали против пограничников оружие - самодельные огнеметы.
Как сообщал УНН, Еврокомиссия выделила почти 50 млн евро Испании и Греции на нужды мигрантов.