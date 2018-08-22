В іспанську Сеуту прорвалися понад сто нелегалів

Як повідомляється, біженці, більшість з яких агресивно налаштовані молоді люди, використовували інструменти для різання металу, щоб зробити прохід в подвійному паркані. Частина з них зуміла перелізти через шестиметрову огорожу.



Співробітники марокканських і іспанських правоохоронних органів не змогли стримати нелегалів. В результаті було поранено щонайменше сім поліцейських. Число мігрантів, які отримали травми та порізи при прориві через паркан, захищений колючим дротом, поки підрахувати не вдалося.

Сеута має статус автономного міста Іспанії. З огляду на географічне розташування міграційна проблема тут стоїть особливо гостро. Незважаючи на встановлений уздовж кордону з Марокко шестиметровий паркан для контролю потоку біженців з Африки, нелегалам все ж вдається перебратися через огорожу. Так, в кінці липня близько 600 мігрантів змогли прорватися на територію Сеути. Вони вперше використали проти прикордонників зброю - саморобні вогнемети.



Як повідомляв УНН, Єврокомісія виділила майже 50 млн євро Іспанії та Греції на потреби мігрантів.