В Испании собак, загрязняющих тротуары, будут искать по ДНК
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Власти испанского города Мислата создали информационную базу ДНК, чтобы определять хозяев, чьи собаки загрязняют улицы, передает УНН со ссылкой на BBC.
"Власти города на востоке Испании создали информационную базу собачьих ДНК, чтобы отслеживать хозяев, которые позволяют своим животным загрязнять тротуары", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция с помощью уличных уборщиков будет отбирать образцы собачьих экскрементов, чтобы отправлять их на анализ в местную лабораторию.
До 31 декабря владельцы собак должны прийти со своими любимцами в ветеринарную клинику, чтобы бесплатно сдать анализ крови для занесения в базу.
Сообщается, что тем, кто не зарегистрирует ДНК своих любимцев, грозит штраф в 300 евро.
Также, городские власти Мислата предупреждают владельцев животных, что штраф за оставленный на тротуаре помет составляет 200 евро.
Как сообщал УНН, в Киеве должна быть создана зоополиция, которая будет штрафовать тех, кто выбрасывает животных на улицу.