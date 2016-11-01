В Испании собак, загрязняющих тротуары, будут искать по ДНК

"Власти города на востоке Испании создали информационную базу собачьих ДНК, чтобы отслеживать хозяев, которые позволяют своим животным загрязнять тротуары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция с помощью уличных уборщиков будет отбирать образцы собачьих экскрементов, чтобы отправлять их на анализ в местную лабораторию.

До 31 декабря владельцы собак должны прийти со своими любимцами в ветеринарную клинику, чтобы бесплатно сдать анализ крови для занесения в базу.

Сообщается, что тем, кто не зарегистрирует ДНК своих любимцев, грозит штраф в 300 евро.

Также, городские власти Мислата предупреждают владельцев животных, что штраф за оставленный на тротуаре помет составляет 200 евро.

Как сообщал УНН, в Киеве должна быть создана зоополиция, которая будет штрафовать тех, кто выбрасывает животных на улицу.