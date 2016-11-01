В Іспанії собак, що забруднюють тротуари, шукатимуть за ДНК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Влада іспанського міста Міслата створила інформаційну базу ДНК, щоб визначати господарів, чиї собаки забруднюють вулиці, передає УНН з посиланням на BBC.
“Влада міста на сході Іспанії створила інформаційну базу собачих ДНК, щоби відстежувати господарів, які дозволяють своїм тваринам забруднювати тротуари”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поліція за допомогою вуличних прибиральників відбиратиме зразки собачих екскрементів, щоби відправляти їх на аналіз до місцевої лабораторії.
До 31 грудня власники собак мають прийти зі своїми улюбленцями до ветеринарної клініки, щоби безкоштовно здати аналіз крові для занесення до бази.
Повідомляється, що тим, хто не зареєструє ДНК своїх улюбленців, загрожує штраф у 300 євро.
Також, міська влада Міслати попереджає власників тварин, що штраф за залишений на тротуарі послід становить 200 євро.
Як повідомляв УНН, у Києві має бути створена зоополіція, яка штрафуватиме тих, хто викидає тварин на вулицю.