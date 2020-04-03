В Испании к концу месяца могут разработать прототип вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Испании к концу месяца могут разработать прототип вакцины от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"У нас есть много испанских организаций, которые работают над несколькими вариантами создания вакцины. Эта область прогрессирует, и, скорее всего, до конца апреля у нас будет прототип вакцины", - сказал министр науки Испании Педро Дюке.
Он отметил, что вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в Национальном центре биотехнологии, является одной из самых современных в мире, и поэтому возможно, что вакцину от коронавируса создадут именно в Испании.
Напомним, компания из США обещает до конца сентября начать тестирование на людях вакцины от коронавируса.