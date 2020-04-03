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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89828 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101360 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103490 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102677 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110823 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100081 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104714 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106510 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131455 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Испании к концу месяца могут разработать прототип вакцины от коронавируса

В Испании к концу месяца могут разработать прототип вакцины от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 17063 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Испании к концу месяца могут разработать прототип вакцины от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"У нас есть много испанских организаций, которые работают над несколькими вариантами создания вакцины. Эта область прогрессирует, и, скорее всего, до конца апреля у нас будет прототип вакцины", - сказал министр науки Испании Педро Дюке.

Он отметил, что вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в Национальном центре биотехнологии, является одной из самых современных в мире, и поэтому возможно, что вакцину от коронавируса создадут именно в Испании.

Напомним, компания из США обещает до конца сентября начать тестирование на людях вакцины от коронавируса.

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