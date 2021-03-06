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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 61630 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 82997 просмотра

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3 марта, 15:41 • 112328 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 147668 просмотра

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3 марта, 07:14 • 197168 просмотра

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В Иране мужчина пытался угнать самолет

В Иране мужчина пытался угнать самолет

Киев  •  УНН

 • 21712 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Иране неизвестный пытался угнать самолет на пути из Ахваз в Мешхед. Об этом пишет УНН со ссылкой на Tasnim.

Детали

Иранский корпус охраны полетов IRGC объявил, что его войска 5 марта сорвали попытку угона самолета Fokker 100, принадлежащий Iran Air, на пути из Ахваз в Мешхед.

Злоумышленник был арестован после аварийной посадки самолета в аэропорту Исфахана.

Цитата

“Начальные отчеты свидетельствуют о том, что похититель намеревался посадить самолет в аэропорту в одном из южных арабских штатов Персидского залива”, — говорится в заявлении IRGC, отмечая, что “все пассажиры самолета отправятся к запланированному пункту назначения другим рейсом”.

Напомним

В нидерландском аэропорту Схипхол, расположенном неподалеку от Амстердама, зафиксировали попытку угона самолета.

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