В Иране мужчина пытался угнать самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Иране неизвестный пытался угнать самолет на пути из Ахваз в Мешхед. Об этом пишет УНН со ссылкой на Tasnim.
Детали
Иранский корпус охраны полетов IRGC объявил, что его войска 5 марта сорвали попытку угона самолета Fokker 100, принадлежащий Iran Air, на пути из Ахваз в Мешхед.
Злоумышленник был арестован после аварийной посадки самолета в аэропорту Исфахана.
Цитата
“Начальные отчеты свидетельствуют о том, что похититель намеревался посадить самолет в аэропорту в одном из южных арабских штатов Персидского залива”, — говорится в заявлении IRGC, отмечая, что “все пассажиры самолета отправятся к запланированному пункту назначения другим рейсом”.
Напомним
В нидерландском аэропорту Схипхол, расположенном неподалеку от Амстердама, зафиксировали попытку угона самолета.