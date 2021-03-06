В Ірані чоловік намагався викрасти літак

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Іранський корпус охорони польотів IRGC оголосив, що його війська 5 березня зірвали спробу викрадення літака Fokker 100, що належить Iran Air, на шляху з Ахваза в Мешхед.

Зловмисник був заарештований після аварійної посадки літака в аеропорту Ісфахана.

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“Початкові звіти свідчать про те, що викрадач мав намір посадити літак в аеропорту в одному з південних арабських штатів Перської затоки”, — йдеться в заяві IRGC, зазначаючи, що “всі пасажири літака відправляться до запланованого пункту призначення з іншим рейсом ”.

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У нідерландському аеропорту Схіпхол, розташованому неподалік від Амстердама, зафіксували спробу викрадення літака.