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В Иране начался судебный процесс над шведским дипломатом за шпионаж

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 22:30  •  13021 просмотра

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Шведский дипломат Юхан Флодерус находится под следствием в Иране по обвинению в шпионаже с весны 2022 года, причем Швеция и ЕС объявили обвинения необоснованными.

Начался судебный процесс против шведского дипломата Йохана Флодеруса, который заключен в Иране с весны 2022 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём, передает УНН.

Детали

Чиновник и дипломат ЕС Флодерус был задержан во время отпуска в Иране 17 апреля 2022 года по обвинению в шпионаже.

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Нет никаких оснований держать Йохана Флодеруса в тюрьме или отдать его под суд. И Швеция, и ЕС очень четко сказали об этом представителям Ирана

сказал Биллстрём.

Арест произошёл вскоре после того, как в Швеции был приговорен к пожизненному заключению иранец Хамид Нури, и несколько экспертов считают, что Иран использует шведа, чтобы оказать давление на Швецию с целью экстрадиции Нури в Иран.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
В Ірані розпочався судовий процес над шведським дипломатом за шпигунство
Trial of Swedish diplomat for espionage begins in Iran
Новости по теме

В Иране начался судебный процесс над шведским дипломатом за шпионаж

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