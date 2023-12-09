В Иране начался судебный процесс над шведским дипломатом за шпионаж
Киев • УНН
Шведский дипломат Юхан Флодерус находится под следствием в Иране по обвинению в шпионаже с весны 2022 года, причем Швеция и ЕС объявили обвинения необоснованными.
Начался судебный процесс против шведского дипломата Йохана Флодеруса, который заключен в Иране с весны 2022 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём, передает УНН.
Детали
Чиновник и дипломат ЕС Флодерус был задержан во время отпуска в Иране 17 апреля 2022 года по обвинению в шпионаже.
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Нет никаких оснований держать Йохана Флодеруса в тюрьме или отдать его под суд. И Швеция, и ЕС очень четко сказали об этом представителям Ирана
Арест произошёл вскоре после того, как в Швеции был приговорен к пожизненному заключению иранец Хамид Нури, и несколько экспертов считают, что Иран использует шведа, чтобы оказать давление на Швецию с целью экстрадиции Нури в Иран.
В Иране начался судебный процесс над шведским дипломатом за шпионаж
Шведский дипломат Юхан Флодерус находится под следствием в Иране по обвинению в шпионаже с весны 2022 года, причем Швеция и ЕС объявили обвинения необоснованными.
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