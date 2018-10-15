В Индонезии обрушился школа: 20 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Северной Суматре, Индонезия, 20 человек погибли в результате обвала начальной школы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
По крайней мере 11 погибших были учениками школы.
Сообщается, что обвал части здания произошел из-за проливных дождей и наводнения, которое после них возникло.
Как сообщал УНН, число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси достигло 2091 человек.
Напомним, в Индонезии 28 сентября состоялись два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).