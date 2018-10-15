В Індонезії обвалилася школа: 20 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Північній Суматрі, Індонезія, 20 людей загинули внаслідок обвалу початкової школи. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Принаймні 11 загиблих були учнями школи.
Повідомляється, що обвал частини будівля стався через проливні дощі та повінь, яка після них виникла.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті землетрусу і цунамі на острові Сулавесі досягла 2091 осіб.
Нагадаємо, в Індонезії 28 вересня відбулися два потужні землетруси. Пізніше стало відомо, що після землетрусу на острові Сулавесі в Індонезії зафіксували 170 повторних підземних поштовхів (афтершоків).