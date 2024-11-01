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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Индонезии решили заблокировать Google Pixel вскоре после запрета iPhone 16

В Индонезии решили заблокировать Google Pixel вскоре после запрета iPhone 16

Киев  •  УНН

17:11 • 5834 просмотра

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Правительство Индонезии запретило продажу смартфонов Google Pixel из-за несоответствия требованиям локализации. Согласно правилам, 40% компонентов для телефонов должны быть местного производства.

Правительство Индонезии заявило, что заблокирует продажу мобильного телефона Pixel, изготовленного американским гигантом Google, поскольку в нем отсутствуют компоненты местного производства.

Пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Через несколько дней после блокировки iPhone 16 от Apple на крупнейшем телефонном рынке Юго-Восточной Азии в Индонезии запретили продажи смартфонов Google Pixel.

Объясняется, что причиной является не соответствие внутренним требованиям.

Справка

Правило Индонезии требует, чтобы технологические компании получали 40% компонентов для телефонов и планшетов внутри страны. Это требование может быть выполнено путем местного производства, разработки программного обеспечения или прямых инвестиций в инновационные проекты.

Представитель Министерства промышленности Индонезии Фебри Хендри Антони Ариеф заявил, что поскольку в продукции Google Pixel нет компонентов местного производства, мобильный телефон Google не имеет необходимой сертификации для продажи в стране.

В то же время индонезийцы смогут покупать обе модели за пределами Индонезии и привозить их в свою страну, хотя только как телефоны для личного пользования, а не для продажи.

Напомним,

Стосоно iPhone 16 ответ представителей правительства Индонезии заключался в том, что «PT Apple Indonesia еще не выполнила свои инвестиционные обязательства по получению сертификата „уровня местного содержания“ в инновациях».

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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