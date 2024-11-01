В Индонезии решили заблокировать Google Pixel вскоре после запрета iPhone 16
Киев • УНН
Правительство Индонезии запретило продажу смартфонов Google Pixel из-за несоответствия требованиям локализации. Согласно правилам, 40% компонентов для телефонов должны быть местного производства.
Правительство Индонезии заявило, что заблокирует продажу мобильного телефона Pixel, изготовленного американским гигантом Google, поскольку в нем отсутствуют компоненты местного производства.
Пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.
Через несколько дней после блокировки iPhone 16 от Apple на крупнейшем телефонном рынке Юго-Восточной Азии в Индонезии запретили продажи смартфонов Google Pixel.
Объясняется, что причиной является не соответствие внутренним требованиям.
Справка
Правило Индонезии требует, чтобы технологические компании получали 40% компонентов для телефонов и планшетов внутри страны. Это требование может быть выполнено путем местного производства, разработки программного обеспечения или прямых инвестиций в инновационные проекты.
Представитель Министерства промышленности Индонезии Фебри Хендри Антони Ариеф заявил, что поскольку в продукции Google Pixel нет компонентов местного производства, мобильный телефон Google не имеет необходимой сертификации для продажи в стране.
В то же время индонезийцы смогут покупать обе модели за пределами Индонезии и привозить их в свою страну, хотя только как телефоны для личного пользования, а не для продажи.
Напомним,
Стосоно iPhone 16 ответ представителей правительства Индонезии заключался в том, что «PT Apple Indonesia еще не выполнила свои инвестиционные обязательства по получению сертификата „уровня местного содержания“ в инновациях».