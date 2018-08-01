В Индии жертвами проливных дождей стали уже более 100 человек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30217 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 93792 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121247 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128977 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167664 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152801 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140640 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130395 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180247 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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В Индии жертвами проливных дождей стали уже более 100 человек

В Индии жертвами проливных дождей стали уже более 100 человек

Киев  •  УНН

 • 8570 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Число жертв проливных дождей, обрушившихся на прошлой неделе на индийский штат Уттар-Прадеш, возросло до 106 человек, еще 100 получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

В результате разгула стихии размыты дороги, обвалились стены некоторых жилых домов, оборвались линии электропередачи. Свыше 600 домов получили повреждения, погибло около 100 животных.

По официальным данным, жертвами муссонных дождей в Индии в целом за июль стали около 600 человек, более 200 получили травмы.

Напомним, из-за мощных муссонных ливней в северном штате Уттар-Прадеш (Индия) погибли не менее 49 человек.

Ежегодно в Индии в июне-октябре наступает сезон муссонных дождей. Этот период обычно сопровождается массовыми стихийными бедствиями, которые происходят в северных штатах — Бихар, Уттар-Прадеш, Западный Бенгал, Раджастан.

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