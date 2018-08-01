В Индии жертвами проливных дождей стали уже более 100 человек

В результате разгула стихии размыты дороги, обвалились стены некоторых жилых домов, оборвались линии электропередачи. Свыше 600 домов получили повреждения, погибло около 100 животных.



По официальным данным, жертвами муссонных дождей в Индии в целом за июль стали около 600 человек, более 200 получили травмы.

Напомним, из-за мощных муссонных ливней в северном штате Уттар-Прадеш (Индия) погибли не менее 49 человек.



Ежегодно в Индии в июне-октябре наступает сезон муссонных дождей. Этот период обычно сопровождается массовыми стихийными бедствиями, которые происходят в северных штатах — Бихар, Уттар-Прадеш, Западный Бенгал, Раджастан.