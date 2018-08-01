В Індії жертвами проливних дощів стали вже понад 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Кількість жертв проливних дощів, що обрушилися минулого тижня на індійський штат Уттар-Прадеш, зросла до 106 осіб, ще 100 отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
В результаті розгулу стихії розмито дороги, обвалилися стіни деяких житлових будинків, обірвалися лінії електропередачі. Понад 600 будинків отримали пошкодження, загинуло близько 100 тварин.
За офіційними даними, жертвами мусонних дощів в Індії в цілому за липень стали близько 600 осіб, понад 200 отримали травми.
Нагадаємо, через потужні мусонні зливи в північному штаті Уттар-Прадеш (Індія) загинуло щонайменше 49 осіб.
Щорічно в Індії в червні-жовтні настає сезон мусонних дощів. Цей період зазвичай супроводжується масовими стихійними лихами, які відбуваються в північних штатах - Біхар, Уттар-Прадеш, Західний Бенгал, Раджастан.