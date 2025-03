В Индии разбился истребитель: погиб капитан ВВС

Детали

Инцидент произошел сегодня утром, 18 марта, на авиабазе в центральной Индии. Самолет МиГ-21 Бизон ВВС Индии загорелся при исполнении учебно-боевой задачи

В результате аварии погиб капитан ВВС Индии. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

A MiG-21 Bison aircraft of IAF was involved in a fatal accident this morning, while taking off for a combat training mission at an airbase in central India.

- Indian Air Force (@IAF_MCC) March 17, 2021

Ранее сообщал, что истребитель МиГ-21 ВВС Индии в среду потерпел крушение в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Согласно полученной информации, пилот пропал без вести, ведется поисково-спасательная операция.

Напомним

В Турции разбился военный вертолет, 11 человек погибли.

Самолет Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана разбился вблизи Алматы. Четыре человека , находившихся на борту погибли, а двое находятся в тяжелом состоянии.