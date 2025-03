В Індії розбився винищувач: загинув капітан ВПС

Деталі

Інцидент трапився сьогодні вранці, 18 березня, на авіабазі у центральній Індії. Літак МіГ-21 Бізон ВПС Індії загорівся при виконанні навчально-бойового завдання

Внаслідок аварії загинув капітан ВПС Індії. Обставини трагедії встановлюються.

A MiG-21 Bison aircraft of IAF was involved in a fatal accident this morning, while taking off for a combat training mission at an airbase in central India.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) March 17, 2021

Раніше УНН повідомляв, що винищувач МіГ-21 ВПС Індії в середу зазнав аварії в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії. Згідно з отриманою інформацією, пілот зник безвісти, ведеться пошуково-рятувальна операція.

