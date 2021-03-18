В Індії розбився винищувач: загинув капітан ВПС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Індії зазнав аварії винищувач МіГ-21, є загиблий. Про це пише УНН з посиланням на ВПС Індії у Twitter.
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Інцидент трапився сьогодні вранці, 18 березня, на авіабазі у центральній Індії. Літак МіГ-21 Бізон ВПС Індії загорівся при виконанні навчально-бойового завдання
Внаслідок аварії загинув капітан ВПС Індії. Обставини трагедії встановлюються.
A MiG-21 Bison aircraft of IAF was involved in a fatal accident this morning, while taking off for a combat training mission at an airbase in central India.— Indian Air Force (@IAF_MCC) March 17, 2021
Раніше УНН повідомляв, що винищувач МіГ-21 ВПС Індії в середу зазнав аварії в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії. Згідно з отриманою інформацією, пілот зник безвісти, ведеться пошуково-рятувальна операція.
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