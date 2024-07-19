Отношение Евросоюза к Грузии изменится к лучшему, когда «ситуация в регионе» успокоится. Об этом в четверг, 18 июля, по итогам саммита Европейского политического сообщества в Великобритании заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщают NewsGeorgia, передает УНН.

Детали

«Важно прежде всего закончить войну в Украине. Мы имеем большие надежды, что максимум через год закончится война в Украине, поэтому ситуация в регионе успокоится, и все это положительно повлияет на общую политическую ситуацию в нашем регионе, а также на отношение к к Грузии», - сказал грузинский глава правительства.

По словам Кобахидзе, с участниками саммита, в частности, с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и главой Европейского совета Шарлем Мишелем, он обсудил отношения Грузии и ЕС, вопросы расширения сообщества и текущую повестку дня.

Как известно, лидеры ЕС после саммита Европейского совета решили приостановить вступление Грузии в экономически-политический блок из-за того, что в стране приняли закон «О прозрачности иностранного влияния».

Кобахидзе - из правящей ныне партии в Грузии - «Грузинская мечта», которая и продвигала закон «об иноагентах».

Справка

В Грузии более 120 неправительственных организаций подают иск в Конституционный суд из-за закона об иноагентах

Закон об «иноагентах» фактически является аналогом закона, принятого в России. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, которые получают финансирование из-за рубежа, будут предоставлять статус «агентов иностранного влияния». Регистрировать иноагентов должна прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, для юридических - штраф.