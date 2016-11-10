В.Гройсман рассказал, почему М.Саакашвили не выступил с отчетом в Кабмине
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили не выступил с отчетом 9 ноября в Кабмине, потому что такой отчет не имеет смысла. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Херсоне, передает корреспондент УНН.
"Во-первых, такой отчет не предусмотрен, а во-вторых он бессмысленный. Это фактически обращение об отставке. Поэтому Правительство фактически вчера выполнило свою формальную функцию. Согласовали заявление и дальше вчера вышел Указ Президента об увольнении Саакашвили", - сообщил В.Гройсман.
По кандидатурам на должность главы Одесской ОГА В.Гройсман подчеркнул, что они должны определяться через публичный конкурс.
"Когда Президент объявит конкурс, каждый может подать свою кандидаткру на должность", - рассказал В.Гройсман.
Напомним, сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посещает Херсонскую область.