В.Гройсман рассказал, почему М.Саакашвили не выступил с отчетом в Кабмине

"Во-первых, такой отчет не предусмотрен, а во-вторых он бессмысленный. Это фактически обращение об отставке. Поэтому Правительство фактически вчера выполнило свою формальную функцию. Согласовали заявление и дальше вчера вышел Указ Президента об увольнении Саакашвили", - сообщил В.Гройсман.

По кандидатурам на должность главы Одесской ОГА В.Гройсман подчеркнул, что они должны определяться через публичный конкурс.

"Когда Президент объявит конкурс, каждый может подать свою кандидаткру на должность", - рассказал В.Гройсман.

Напомним, сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посещает Херсонскую область.