В.Гройсман розповів, чому М.Саакашвілі не виступив зі звітом у Кабміні
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі не виступив зі звітом 9 листопада у Кабміні, бо такий звіт не має сенсу. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час прес-конференції в Херсоні, передає кореспондент УНН.
“По-перше, такий звіт не передбачений, а по друге він безсенсовий. Це фактично звернення про відстаку. Тому Уряд фактично вчора виконав свою формальну функцію. Погодили заяву і далі вчора вийшов Указ Президента про звільнення Саакашвілі” — повідомив В.Гройсман.
Щодо кандидатур на посаду голови Одеської ОДА В.Гройсман підкреслив, що вони мають визначатись через публічний конкурс.
“Коли Президент оголосить конкурс, кожний може подати свою кандидаткру на посаду” — розповів В.Гройсман.
Нагадаємо, сьогодні Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідує Херсонщину.