В.Гройсман будет предлагать увеличить на 5 млрд грн финансирование строительства дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет предлагать увеличить на 5 млрд грн финансирование на ремонт и строительство дорог в этом году. Об этом он сказал сегодня во время осмотра ремонта участка дороги Львов-Тернополь во Львовской области, передает УНН.
“Я буду предлагать, в том числе, со спецконфискации около 5 млрд денег все же увеличить финансирование на дороги”, — сказал он.
В.Гройсман подчеркнул, что очень важно строительство и реконструкция автодороги Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса.
“Соединить порты и самое главное, что это международная трасса, по которой идут все потоки”, — отметил глава правительства.
Он добавил, что, по предварительным подсчетам, в этом году возможно использовать около 2,5 млрд грн на обновление участка этой дороги.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал осмотр ремонта автодорог на Волыни.