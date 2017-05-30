В.Гройсман пропонуватиме збільшити на 5 млрд грн фінансування будівництва доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що пропонувати збільшити на 5 млрд грн фінансування на ремонт і будівництво доріг у цьому році. Про це він сказав сьогодні під час огляду ремонту ділянки дороги Львів-Тернопіль на Львівщині, передає УНН.
“Я буду пропонувати, в тому числі, зі спецконфіскації біля 5 млрд грошей все ж таки збільшити фінансування на дороги”, — сказав він.
В.Гройсман наголосив, що є дуже важливим будівництво і реконструкція автодороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса.
“З’єднати порти і найголовніше, що це міжнародна траса, по якій йдуть всі потоки”, — зазначив голова уряду.
Він додав, що, за попередніми підрахунками, у цьому році можливо використати близько 2,5 млрд грн на оновлення ділянки цієї дороги.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав огляд ремонту автодоріг на Волині.