В.Гройсман прокомментировал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС Нидерландами

"Сегодня Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина - ЕС. Такое решение Сената Нидерландов - это финальный шаг к полноценному вступлению в силу Соглашения об ассоциации. Для нас это означает дальнейшее углубление сотрудничества Украины и #ЕС на принципах политической ассоциации и экономической интеграции. Завершение европейскими партнерами процесса ратификации Соглашения об ассоциации свидетельствует о поддержке Украины и украинцев всем европейским сообществом", - написал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.