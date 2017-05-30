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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман прокомментировал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС Нидерландами

Киев • УНН

 • 6805 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации свидетельствует о поддержке Украины всем европейским сообществом. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

В.Гройсман прокомментировал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС Нидерландами

"Сегодня Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина - ЕС. Такое решение Сената Нидерландов - это финальный шаг к полноценному вступлению в силу Соглашения об ассоциации. Для нас это означает дальнейшее углубление сотрудничества Украины и #ЕС на принципах политической ассоциации и экономической интеграции. Завершение европейскими партнерами процесса ратификации Соглашения об ассоциации свидетельствует о поддержке Украины и украинцев всем европейским сообществом", - написал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.

Украинские Национальные Новости

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