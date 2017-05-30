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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В.Гройсман прокоментував ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС Нідерландами

Київ • УНН

 • 6805 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію свідчить про підтримку України всією європейською спільнотою. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

В.Гройсман прокоментував ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС Нідерландами

“Сьогодні Парламент Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію Україна — ЄС. Таке рішення Сенату Нідерландів — це фінальний крок до повноцінного набрання чинності Угоди про асоціацію. Для нас це означає подальше поглиблення співпраці України з #ЄС на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. Завершення європейськими партнерами процесу ратифікації Угоди про асоціацію свідчить про підтримку України та українців всією європейською спільнотою”, — написав В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, Cенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.

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