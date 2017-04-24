В.Гройсман сообщил, когда отчитается перед ВР

"Отчет правительства не имеет ничего общего с нашей годовщиной работы. Отчет правительства это за 2016-й год. Мы его подали 14 февраля в парламент, он находится там. Мы его представляем в комитетах парламента и, как только он появится в повестке дня заседания парламента, - мы будем его еще раз представить", - сказал В.Гройсман.

Напомним, на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления № 6385 об отклонении отчета Кабинета министров Украины и признание деятельности правительства Владимира Гройсмана неудовлетворительной.