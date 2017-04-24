В.Гройсман повідомив, коли прозвітує перед ВР

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабмін прозвітує про діяльність уряду в 2016 році перед Верховною Радою після того, як відповідний документ розглянуть парламентські комітети і це питання з'явиться у порядку денному Верховної Ради. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Звіт уряду не має нічого спільного з нашою річницею роботи. Звіт уряду це за 2016-й рік. Ми його подали 14 лютого в парламент, він знаходиться там. Ми його представляємо у комітетах парламенту і, як тільки він з’явиться в порядку денному засідання парламенту, — ми будемо його ще раз презентувати”, — сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради зареєстрували проект постанови № 6385 про відхилення звіту Кабінету міністрів України та визнання діяльності уряду Володимира Гройсмана незадовільною.

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