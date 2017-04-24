В.Гройсман повідомив, коли прозвітує перед ВР

“Звіт уряду не має нічого спільного з нашою річницею роботи. Звіт уряду це за 2016-й рік. Ми його подали 14 лютого в парламент, він знаходиться там. Ми його представляємо у комітетах парламенту і, як тільки він з’явиться в порядку денному засідання парламенту, — ми будемо його ще раз презентувати”, — сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради зареєстрували проект постанови № 6385 про відхилення звіту Кабінету міністрів України та визнання діяльності уряду Володимира Гройсмана незадовільною.