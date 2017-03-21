В.Гройсман ожидает рост ВВП в 2017 году на уровне 3%

"Мы планируем с вами 2017 год 3-процентным экономическим ростом. Это означает, что у украинцев будет больше работы, они будут больше получать заработной платы, вы (местное самоуправление - ред.) будете получать больше налогов, Украина будет более конкурентоспособной", - подчеркнул Премьер.

По словам В.Гройсмана, сегодня нужно сделать все для того, чтобы компенсировать возможное негативное экономическое влияние и найти внутренние резервы.

Напомним, приняв во внимание эффекты от блокады и благоприятной внешней конъюнктуры, Национальный банк пересмотрел предыдущий прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.