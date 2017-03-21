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В.Гройсман очікує зростання ВВП у 2017 році на рівні 3%

В.Гройсман очікує зростання ВВП у 2017 році на рівні 3%

Київ • УНН

 • 7956 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на зростання валового внутрішнього продукту у 2017 році на рівні 3%. Про це він сьогодні під час наради з міськими, селищними та сільськими головами у рамках засідання правління Асоціації міст України, передає кореспондент УНН.

“Ми плануємо з вами 2017 рік трьохвідстоковим економічним зростанням. Це означає, що в українців буде більше роботи, вони будуть більше отримувати заробітної плати, ви (місцеве самоврядування — ред.) отримуватимете більше податків, Україна буде більш конкурентоздатною”, — наголосив Прем’єр.

За словами В.Гройсмана, сьогодні потрібно зробити все для того, щоб компенсувати можливий негативний економічний вплив і знайти внутрішні резерви.

Нагадаємо, взявши до уваги ефекти від блокади та сприятливої зовнішньої кон’юнктури, Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання у 2017 році з 2,8% до 1,9%.

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