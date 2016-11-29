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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман обсудил с президентом Microsoft возможность использования технологий в в процессе внедрения реформ

Киев • УНН

 • 8209 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник обсудил с президентом Microsoft по Центральной и Восточной Европе Дональдом Грентхемом возможности использования современных технологий в процессе внедрения реформ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

В.Гройсман обсудил с президентом Microsoft возможность использования технологий в в процессе внедрения реформ

"Мы нуждаемся в технологических решениях и вашей поддержке во внедрении различных программ. Украина в этом нуждается сегодня, и внедрение полноценного электронного правительства, и других систем для нас является очень важным. Мы хотим быть эффективными. Для этого нам нужно активизировать все сервисы, которые мы предоставляем, сделать их доступными, понятными, удобными, а также управление теми процессами, которые есть в нашей секторе", - отметил В.Гройсман.

Во время встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в направлениях электронного управления, сферах борьбы с коррупцией, налоговой системы и таможенной службы, а также охраны здоровья.

"Украина активно реформируется, поэтому для нас очень важно, чтобы решения, которые мы внедряем, были современными и полностью отвечали нашим потребностям", - добавил глава правительства.

По результатам разговора Премьер-министр поручил главе Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины совместно с представителями компании сформировать план взаимодействий, который будет рассмотрен на заседании правительства.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает, что начиная с 1 января 2017 года расширится круг субъектов е-декларирования.

Украинские Национальные Новости

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