В.Гройсман обговорив з президентом Microsoft можливість використання технологій у впровадження реформ

“Ми потребуємо технологічних рішень і вашої підтримки у впровадженні різних програм. Україна цього потребує сьогодні, і впровадження повноцінного електронного урядування, і інших систем для нас є дуже важливими. Ми хочемо бути ефективними. Для цього нам потрібно активізувати усі сервіси, які ми надаємо, зробити їх доступними, зрозумілими, зручними, а також управління тими процесами, які є у нашому секторі”, — зазначив В.Гройсман.

Під час зустрічі сторони обговорили можливості співпраці у напрямках електронного врядування, сферах боротьби з корупцією, податкової системи та митної служби, а також охорони здоров’я.

“Україна активно реформується, тому для нас дуже важливо, щоб рішення, які ми запроваджуємо, були сучасними і повністю відповідали нашим потребам”, — додав очільник уряду.

За результатами розмови Прем’єр-міністр доручив голові Державного агентства з питань електронного урядування України Олександру спільно з представниками компанії сформувати план дій взаємодії, що буде розглянутий на засіданні уряду.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що починаючи з 1 січня 2017 року розшириться коло суб’єктів е-декларування.