В.Гройсман обговорив з президентом Microsoft можливість використання технологій у впровадження реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок обговорив із президентом Microsoft по Центральній і Східній Європі Дональдом Грентхемом можливості використання сучасних технологій у процесі впровадження реформ. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
“Ми потребуємо технологічних рішень і вашої підтримки у впровадженні різних програм. Україна цього потребує сьогодні, і впровадження повноцінного електронного урядування, і інших систем для нас є дуже важливими. Ми хочемо бути ефективними. Для цього нам потрібно активізувати усі сервіси, які ми надаємо, зробити їх доступними, зрозумілими, зручними, а також управління тими процесами, які є у нашому секторі”, — зазначив В.Гройсман.
Під час зустрічі сторони обговорили можливості співпраці у напрямках електронного врядування, сферах боротьби з корупцією, податкової системи та митної служби, а також охорони здоров’я.
“Україна активно реформується, тому для нас дуже важливо, щоб рішення, які ми запроваджуємо, були сучасними і повністю відповідали нашим потребам”, — додав очільник уряду.
За результатами розмови Прем’єр-міністр доручив голові Державного агентства з питань електронного урядування України Олександру спільно з представниками компанії сформувати план дій взаємодії, що буде розглянутий на засіданні уряду.
Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що починаючи з 1 січня 2017 року розшириться коло суб’єктів е-декларування.