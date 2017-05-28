В.Гройсман: до конца суток планируется устранить повреждения водоснабжения в Красногоровке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Без водоснабжения остались 2 тыс. Жителей, до конца суток планируется устранить повреждения водоснабжения и канализационный коллектор. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"По уточненным данным в результате обстрела (в Красногорици - ред.) Повреждены: здание школы № 2, корпус городской больницы, 13 частных жилых домов, водопровод 250 мм (без водоснабжения остались 2 тыс. Жителей, до конца суток планируется устранить повреждения, канализационный коллектор (диаметром 560 мм, незначительные повреждения), также ранены 2 местных жителей (однако, по данным штаба АТО, ранения и травмы получили восемь человек - ред.) ", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что сейчас на месте работает штаб по ликвидации последствий обстрела для помощи пострадавшим и скорейшего решения проблемы водоснабжения.
Как сообщал УНН, боевики из 06.35 и до 9.00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы.