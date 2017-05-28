В.Гройсман: до кінця доби планується усунути пошкодження водопостачання в Красногорівці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Без водопостачання залишилось 2 тис. мешканців, до кінця доби планується усунути пошкодження водопостачання та каналізаційний колектор. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“За уточненими даними внаслідок обстрілу (в Красногоріці — ред.) пошкоджені: будівля школи № 2, корпус міської лікарні, 13 приватних житлових будинків, водопровід 250 мм (без водопостачання залишилось 2 тис. мешканців, до кінця доби планується усунути пошкодження, каналізаційний колектор (діаметром 560 мм, незначні пошкодження), також поранено 2 місцевих мешканців (проте, за даними штабу АТО, поранення і травми отримали вісім осіб — ред.),” — йдеться в повідомленні.
Також він зазначив , що зараз на місці працює штаб з ліквідації наслідків обстрілу для допомоги постраждалим та якомога швидшого вирішення проблеми водопостачання.
Як повідомляв УНН, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми.