В Греции прошли массовые массовые беспорядки, есть пострадавшие

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В двух крупнейших городах Греции Салониках и Афинах произошли столкновения между студентами и правоохранителями, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Всего в демонстрациях приняли участие около 20 тысяч человек. Среди них 11 тысяч протестовали в Афинах, а 9 — в Салониках.

Сообщается, что молодые люди нападали на полицейских, бросаясь в них камнями и газовыми снарядами.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали два человека.

В частности, в Афинах женщину доставили в больницу с сильными ожогами ноги. Ей срочно сделали операцию, чтобы предотвратить потерю конечности. А в Салониках травму получил мотоциклист, который въехал в баррикаду зачинщиков.

Как сообщал УНН, в Зимбабве тысячи жителей вышли на марш за отставку Мугабе.

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