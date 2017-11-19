В Греції пройшли масові масові заворушення, є постраждалі

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У двох найбільших містах Греції Салоніках і Афінах відбулися сутички між студентами та правоохоронцями, передає УНН з посиланням на The Associated Press.

Загалом у демонстраціях взяли участь близько 20 тисяч людей. Серед них 11 тисяч протестували в Афінах, а 9 — в Салоніках.

Повідомляється, що молоді люди нападали на поліцейських, кидаючись в них камінням та газовими снарядами.

За даними поліції, внаслідок сутичок постраждали двоє людей.

Зокрема, в Афінах жінку доставили до лікарні с сильними опіками ноги. Їй терміново зробили операцію, щоб запобігти втраті кінцівки. А в Салоніках травму отримав мотоцикліст, який в’їхав в барикаду заворушників.

Як повідомляв УНН, у Зімбабве тисячі жителів вийшли на марш за відставку Мугабе.

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