В Греции арестовали француза, подозреваемого в том, что он стал причиной масштабного лесного пожара

Власти Греции арестовали 70-летнего гражданина Франции по подозрению в том, что он стал причиной крупного лесного пожара в районе Лутраки. По предварительным данным, мужчина выполнял сельскохозяйственные работы без соблюдения необходимых правил пожарной безопасности. Об этом сообщает Kathimerini, пишет УНН.

Детали

Следователи установили, что при попытке срезать дерево специальным оборудованием лезвие инструмента на большой скорости ударилось о камень. В результате возникла искра, которая привела к возгоранию в районе Перахоры. По прибытии на место происшествия сотрудники подразделения по расследованию поджогов задержали мужчину.

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Огонь быстро распространился, из-за чего местным жителям разослали экстренное предупреждение с призывом следовать указаниям властей. По данным пожарной службы, угрозы для жилых домов на данный момент нет, а сам пожар постепенно идет на спад.

К ликвидации возгорания привлекли 106 пожарных, пять специализированных подразделений, 30 пожарных машин, самолеты и вертолеты. Также в тушении принимают участие добровольцы, а ситуацию непрерывно контролируют с помощью дронов с оптическими и тепловизионными камерами.

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