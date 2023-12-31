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В ГПСУ заявили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 12:02  •  6786 просмотра

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Пограничники могут потребовать у многодетных мужчин выписку из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Из-за неоднократного выявления подделки документов у мужчин, которым разрешено пересекать границу, в частности у многодетных родителей, пограничники могут требовать выписку из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военно-учетных документах. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. 

Детали

Советую тщательно ознакомиться всем с Правилами пересечения границы. Кроме лиц, которые четко прописаны пунктами Правил, п.2.6 определено, что в случае введения на территории Украины военного положения право на пересечение государственной границы также имеют и другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации

- сообщил Демченко. 

Он отметил, что к этим военнообязанным лицам относятся и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. 

Еще раз подчеркну, военнообязанным лицам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов связанных с многодетностью наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в частности, и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военно-учетных документах

- рассказал Демченко. 

Дополнение

Ранее Демченко сообщал, что никаких изменений в правилах пересечения границы не было. Он отмечал, что пограничники продолжают проверку документов, - выявлено достаточное количество людей, действительная цель поездки которых не соответствует правилам.

Добавим 

В соцсетях сообщают, что на границе с Польшей, Венгрией и Словакией образовались очереди на въезд и выезд из Украины, потому что те, кого не выпускают, перекрыли дорогу для тех, кто выезжает.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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