В Госдепе США прокомментировали расстрел 16 украинских военнопленных

В Госдепартаменте видели отчеты о расстреле россиянами 16 украинских военнопленных, однако не имеют независимой информации в подтверждение этого. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

Итак, мы видели отчеты (о расстреле россиянами украинских пленных, - ред.) У меня нет независимой информации, которой это можно было бы подтвердить. Я считаю целесообразным, чтобы Украина провела расследование, которое они объявили - заявил Миллер.

Однако представитель Госдепа добавил, что "Очевидно, говоря в целом, мы видели, как россия совершает ужасные действия с начала этого конфликта".

Напомним

1 октября в Офисе Генпрокурора сообщили, что оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, начато расследование по факту очередного военного преступления армии рф.