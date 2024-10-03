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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Госдепе США прокомментировали расстрел 16 украинских военнопленных

В Госдепе США прокомментировали расстрел 16 украинских военнопленных

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 10:28  •  691 просмотра

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Госдепартамент США видел отчеты о расстреле россиянами украинских пленных, но не имеет независимого подтверждения. Спикер призвал Украину провести расследование и напомнил об ужасных действиях россии.

В Госдепартаменте видели отчеты о расстреле россиянами 16 украинских военнопленных, однако не имеют независимой информации в подтверждение этого. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает УНН

Итак, мы видели отчеты (о расстреле россиянами украинских пленных, - ред.) У меня нет независимой информации, которой это можно было бы подтвердить. Я считаю целесообразным, чтобы Украина провела расследование, которое они объявили

- заявил Миллер. 

Однако представитель Госдепа добавил, что "Очевидно, говоря в целом, мы видели, как россия совершает ужасные действия с начала этого конфликта". 

Напомним 

1 октября в Офисе Генпрокурора сообщили, что оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, начато расследование по факту очередного военного преступления армии рф. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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