У Держдепі США прокоментували розстріл 16 українських військовополонених
Київ • УНН
Держдепартамент США бачив звіти про розстріл росіянами українських полонених, але не має незалежного підтвердження. Речник закликав Україну провести розслідування та нагадав про жахливі дії росії.
У Держдепартаменті бачили звіти про розстріл росіянами 16 українських військовополонених, однак не мають незалежної інформації на підтвердження цього. Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає УНН.
Отже, ми бачили звіти ( про розстріл росіянами українських полонених, – ред.) У мене немає незалежної інформації, якою це можна було б підтвердити. Я вважаю доцільним, щоб Україна провела розслідування, яке вони оголосили
Однак речник Держдепу додав, що "Очевидно, кажучи загалом, ми бачили, як росія вчиняє жахливі дії з початку цього конфлікту".
Нагадаємо
1 жовтня в Офісі Генпрокурора повідомили, що окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії рф