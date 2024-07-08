В Голосеевском районе столицы пострадал детсад, дети успели отойти в укрытие - Офис генпрокурора

Состоялся обзор последствий атаки рф в Голосеевском районе Киева, где пострадал детский сад и дом. Также прокуратура получила данные о последствиях в Соломенском р-не столицы, где пострадали от взрыва прохожие на улице.

Пишет УНН со ссылкой на сообщение Офис Генерального прокурора.

Коварная массированная атака врага по столице Украины. В семи районах Киева произошли разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Недавно вернулся с осмотра атаки, которая состоялась по Голосеевскому району Киева, пострадал детский сад. К счастью, дети находились в укрытии, поэтому они не пострадали. Но рядом пострадал жилой дом - говорится в сообщении.

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Также было отмечено, что серьезные разрушения претерпело здание в Соломенском районе Киева.

В результате взрыва пострадали обычные прохожие, которые находились на улице.

По данному факту Киевская городская прокуратура начала расследование по статье 438, Уголовного кодекса. По факту, - это военное преступление.

Дополнение

В Киеве по состоянию на 15:30 погибли 19 человек, более 60 человек пострадали.

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