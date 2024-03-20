В Эстонии ремонтируют муниципальные квартиры для украинских беженцев

В эстонском городе Силламяэ ремонтируют муниципальные квартиры для украинских беженцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на err.ee.

Детали

Отмечается, что аренда таких квартиры обойдется беженцам дешевле, чем у частных владельцев. В издании говорят, что при государственной поддержке в городе уже смогли обустроить 11 муниципальных квартир

Согласно условиям аренды, местные власти должны сдавать это жилье украинским беженцам, а после этого ограничений для аренды не будет.

Город выделяет беженцам квартиру и они должны оплачивать коммунальные услуги, а городу - определенную сумму аренды - рассказал местный чиновник Аллен Аллет.

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Журналисты издания err.ee объясняют, что такая программа помогает украинцам улучшить жилищные условия. В частности, им удалось пообщаться с украинской беженкой, которая решила арендовать одну из муниципальных квартир.

Мы переехали в новую квартиру, двухкомнатную, удобную. Здесь уже была хорошая кухня, новая духовка, стиральная машина, вся новая сантехника. По оплате намного выгоднее, чем арендовать квартиру у людей - рассказала беженка из Украины, Ольга.

Отмечается, что реновация 11 квартир в Силламяэ стоила почти 200 000 евро, из которых около 150 000 выделило государство.

Напомним

Эстония предложила план финансирования для Украины на 120 миллиардов евро в год. В Таллинне считают лучшим способом для достижения этой цели - это заимствование на финансовых рынках или взятие из национальных бюджетов.