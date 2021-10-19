В Эквадоре в ДТП погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли и 12 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в кантоне Кольта в центральной эквадорской провинции Чимборасо. Об этом пишет "Синьхуа", передает УНН.
Детали
Авария произошла рано утром в понедельник, 18 октября, когда пассажирский автобус въехал в овраг в районе Хуан-де -Веласко Пангор, когда ехал по автостраде Панамерикана-Сур.
Предыдущие отчеты спасательных групп сообщали, что автобус вылетел с полосы движения и перевернулся в овраг примерно на глубину 100 метров. Транспортное средство двигался между городами на юго-западе Гуаякиль и центральной частью города.
Спасательные подразделения с помощью машин скорой помощи развернули совместную операцию по оказанию помощи пострадавшим на месте, поскольку дорогу частично открыли.
Напомним
В ДТП в Польше погибли 19-летняя украинка.