В Еквадорі в ДТП загинули 11 осіб

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Щонайменше 11 людей загинули та 12 отримали поранення внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в кантоні Кольта в центральній еквадорській провінції Чімборасо. Про це пише “Сіньхуа”, передає УНН.

Деталі

Аварія сталася рано вранці в понеділок, 18 жовтня, коли пасажирський автобус в'їхав у яр у районі Хуан -де -Веласко Пангор, коли їхав по автостраді Панамерікана-Сур.

Попередні звіти рятувальних груп повідомляли, що автобус вилетів з смуги руху та перекинувся у яр приблизно на глибину 100 метрів. Транспортний засіб рухався між містами на південному заході Гуаякіля та центральною частиною міста. 

Рятувальні підрозділи за допомогою машин швидкої допомоги розгорнули спільну операцію з надання допомоги постраждалим на місці, оскільки дорогу частково відкрили.

Нагадаємо

У ДТП в Польщі загинула 19-річна українка.

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