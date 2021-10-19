В Еквадорі в ДТП загинули 11 осіб

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Аварія сталася рано вранці в понеділок, 18 жовтня, коли пасажирський автобус в'їхав у яр у районі Хуан -де -Веласко Пангор, коли їхав по автостраді Панамерікана-Сур.

Попередні звіти рятувальних груп повідомляли, що автобус вилетів з смуги руху та перекинувся у яр приблизно на глибину 100 метрів. Транспортний засіб рухався між містами на південному заході Гуаякіля та центральною частиною міста.

Рятувальні підрозділи за допомогою машин швидкої допомоги розгорнули спільну операцію з надання допомоги постраждалим на місці, оскільки дорогу частково відкрили.

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