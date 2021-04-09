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В “Экополисе ХТЗ” Ярославского создают “парк парков” и будут вместе с турками собирать автобусы

В “Экополисе ХТЗ” Ярославского создают “парк парков” и будут вместе с турками собирать автобусы

Киев  •  УНН

 • 18904 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Вчера в Харькове, в рамках Mintrans Forum “Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов” состоялась Первая национальная панельная дискуссия по теме развития индустриальных парков. Помимо харьковского “Экополиса ХТЗ” (группа DCH Александра Ярославского) в ней приняли участие представители iPARK и Bila Tserkva, которые вместе с властью и инвесторами обсудили перспективы этого формата стимулирования инновационных секторов экономики в Украине, передает УНН.

Директор управляющей компании “Экополис ХТЗ” группы DCH Виталий Баранников в своем выступлении, подчеркнул, что этот проект представляет собой не просто индустриальный парк или технопарк.

“Наша задача — построить бизнес-парк, который станет, по сути, агрегатором, „парком парков“. Международные консультанты разработали для нас 5-компонентный функционал — производство, логистика, ритейл, офисная недвижимость и жилая недвижимость с необходимой социальной инфраструктурой (культура, спорт), ориентированная на резидентов „Экополис ХТЗ“. Мы их скомпоновали условно в индустриальный, технологический и retail&entertainment кластеры. В конечном итоге перед нами стоит задача развивать инновационное производство, и для этого мы идем по такой цепочке создания стоимости: образование, наука, R&D, экспериментальное производство и затем серийное производство", — рассказал он на форуме.

Виталий Баранников сообщил также, что над концепцией “Экополиса ХТЗ” работали не только самые известные в мире профильные консультанты, но и лучшие международных архитекторы и дизайнеры. “В ближайшее время мы утвердим генеральный план реализации проекта — и, как обычно, у нас в DCH бывает, начнем опережающими темпами его выполнять”, — заявил директор управляющей компании “Экополис ХТЗ”.

По состоянию на сегодняшний день свое желание стать резидентами “Экополиса ХТЗ” выразили и закрепили соответствующими меморандумами такие мировые технологические гиганты, как Dell, HP, Huawei, ZTE и др. А по итогам харьковского форума индустриальный кластер, вероятно, пополнится еще одним машиностроительным проектов — турецкая корпорация Karsan рассматривает размещение здесь своего производства.

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов рассказал журналистам, что договорился с руководителями этой компании о закупке автобусов для текущих нужд городского общественного транспорта и о договоренности о последующей организации сборочного производства. “Мы договорились о том, что в Харькове будет осуществляться сборка современных автобусов, что даст городу около 300 рабочих мест. Я крайне заинтересован в том, чтобы такие мощные производства развивались у нас в Харькове. Мы знаем уже о харьковском трамвае, который будем производить на площадке „Экополиса ХТЗ“, вот еще и автобусы запустим”, — сказал он.

В “Экополисе ХТЗ” подтвердили готовность принять еще одного индустриального резидента. “Наши масштабы позволяют это. Есть готовые цеха с подведенными коммуникациями, и мы полностью готовы реализовывать данный проект, когда придет время”, — считает Виталий Баранников.

Как известно, бизнес-парк высоких технологий “Экополис ХТЗ” создается на свободных площадях легендарного Харьковского тракторного завода, который стал ядром индустриальной части этой инновационной экосистемы. Проект развивает группа DCH Александра Ярославского. Экополис ХТЗ" планирует к 2033 г. привлечь порядка 1 млрд долл. и является сердцем национального проекта “Украинская Кремниевая Долина”, реализацией которого по поручению Владимира Зеленского в Харькове занимаются Ярославский и местная власть.

На Mintrans Forum также выступили и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра финансов Украины Александр Кава и глава Укравтодора Александр Кубраков. В числе гостей были замечены мэры Черкасс, Чернигова, Луцка, Мариуполя, Краматорска руководители международных организаций, дипломаты.

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