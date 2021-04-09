В "Екополісі ХТЗ" Ярославського створюють "парк парків" та будуть разом з турками збирати автобуси

Директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ" групи DCH Віталій Баранников у своєму виступі, наголосив, що цей проект є не просто індустріальний парк або технопарк.

"Наше завдання - побудувати бізнес-парк, який стане, по суті, агрегатором, "парком парків". Міжнародні консультанти розробили для нас 5-компонентний функціонал - виробництво, логістика, ритейл, офісна нерухомість і житлова нерухомість з необхідною соціальною інфраструктурою (культура, спорт), орієнтована на резидентів "Екополіс ХТЗ". Ми їх скомпонували умовно в індустріальний, технологічний і retail&entertainment кластери. У кінцевому підсумку перед нами стоїть завдання розвивати інноваційне виробництво, і для цього ми йдемо по такому ланцюжку створення вартості: освіта, наука, R&D, експериментальне виробництво і потім серійне виробництво", - розповів він на форумі.

Віталій Баранников повідомив також, що над концепцією "Екополісу ХТЗ" працювали не тільки найвідоміші у світі профільні консультанти, а й кращі міжнародні архітектори і дизайнери. "Найближчим часом ми затвердимо генеральний план реалізації проекту - і, як завжди, у нас в DCH буває, почнемо випереджаючими темпами його виконувати", - заявив директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ".

Станом на сьогодні своє бажання стати резидентами "Екополісу ХТЗ" висловили і закріпили відповідними меморандумами такі світові технологічні гіганти, як Dell, HP, Huawei, ZTE і ін. А за підсумками харківського форуму індустріальний кластер, ймовірно, поповниться ще одним машинобудівним проектом - турецька корпорація Karsan розглядає розміщення тут свого виробництва.

В.о. мера Харкова Ігор Терехов розповів журналістам, що домовився з керівниками цієї компанії про закупівлю автобусів для поточних потреб міського громадського транспорту і про домовленість про подальшу організацію складального виробництва. "Ми домовилися про те, що в Харкові буде здійснюватися збірка сучасних автобусів, що дасть місту близько 300 робочих місць. Я вкрай зацікавлений в тому, щоб такі потужні виробництва розвивалися у нас в Харкові. Ми знаємо вже про харківський трамвай, який будемо виробляти на майданчику "Екополісу ХТЗ", ось ще й автобуси запустимо", - сказав він.

В "Екополісі ХТЗ" підтвердили готовність прийняти ще одного індустріального резидента. "Наші масштаби дозволяють це. Є готові цехи з підведеними комунікаціями, і ми повністю готові реалізовувати даний проект, коли прийде час", - вважає Віталій Баранников.

Як відомо, бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" створюється на вільних площах легендарного Харківського тракторного заводу, який став ядром індустріальної частини цієї інноваційної екосистеми. Проект розвиває група DCH Олександра Ярославського. "Екополіс ХТЗ" планує до 2033 року залучити близько 1 млрд дол. І є серцем національного проекту "Українська Кремнієва Долина", реалізацією якого за дорученням Володимира Зеленського в Харкові займаються Ярославський і місцева влада.

На Mintrans Forum також виступили в.о. мера Харкова Ігор Терехов, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, заступник міністра фінансів України Олександр Кава і глава Укравтодору Олександр Кубрак. Серед гостей були помічені мери Черкас, Чернігова, Луцька, Маріуполя, Краматорська керівники міжнародних організацій, дипломати.