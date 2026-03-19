В Днепре расследуют скандал с курсантом, фотографировавшимся возле тела погибшей девушки

НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 21868 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 51878 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 38697 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 43821 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 57311 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 35976 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 36133 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 31245 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 32957 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Главная
Популярные новости
Экс-глава контртеррористического центра США раскритиковал ликвидацию лидера Ирана19 марта, 03:19 • 8442 просмотра
Пентагон просит более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном19 марта, 04:32 • 10180 просмотра
У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico06:25 • 16955 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 13251 просмотра
Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон08:07 • 12771 просмотра
публикации
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке10:55 • 1126 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 8582 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 13481 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 59742 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 74863 просмотра
В Днепре расследуют скандал с курсантом, фотографировавшимся возле тела погибшей девушки

Киев • УНН

 • 3964 просмотра

В ДГУВД начали расследование из-за фото курсанта с телом 14-летней девушки. Руководство университета уже установило лиц, причастных к инциденту.

В Днепровском государственном университете внутренних дел начали служебное расследование из-за информации о ненадлежащем поведении курсантов во время участия в поисковых мероприятиях. Об этом сообщает Днепровский государственный университет внутренних дел, передает УНН.

Детали

Вечером 18 марта по сети начало распространяться фото, на котором рядом с телом погибшей 14-летней девушки, улыбаясь, сфотографировался один из курсантов ДГУВД, которых привлекали к поискам подростка.

На инцидент отреагировали в университете внутренних дел.

В ходе расследования уже установлены лица, причастные к инциденту. Руководство учебного заведения решительно осуждает любые проявления неуважения к человеческому достоинству, особенно в ситуациях, связанных с трагедиями и гибелью людей. Подобное поведение недопустимо для соискателя образования в заведении системы МВД и будущего правоохранителя

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, сейчас продолжается служебное расследование с целью полного установления обстоятельств происшествия и предоставления правовой оценки действиям всех причастных лиц.

О результатах будет сообщено дополнительно. Университет выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей

 - отмечают в ДГУВД.

В лесу в Германии нашли тело 19-летней украинки - СМИ17.03.26, 21:15 • 17919 просмотров

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Министерство внутренних дел Украины