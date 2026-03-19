В Днепре расследуют скандал с курсантом, фотографировавшимся возле тела погибшей девушки
Киев • УНН
В ДГУВД начали расследование из-за фото курсанта с телом 14-летней девушки. Руководство университета уже установило лиц, причастных к инциденту.
В Днепровском государственном университете внутренних дел начали служебное расследование из-за информации о ненадлежащем поведении курсантов во время участия в поисковых мероприятиях. Об этом сообщает Днепровский государственный университет внутренних дел, передает УНН.
Детали
Вечером 18 марта по сети начало распространяться фото, на котором рядом с телом погибшей 14-летней девушки, улыбаясь, сфотографировался один из курсантов ДГУВД, которых привлекали к поискам подростка.
На инцидент отреагировали в университете внутренних дел.
В ходе расследования уже установлены лица, причастные к инциденту. Руководство учебного заведения решительно осуждает любые проявления неуважения к человеческому достоинству, особенно в ситуациях, связанных с трагедиями и гибелью людей. Подобное поведение недопустимо для соискателя образования в заведении системы МВД и будущего правоохранителя
По предварительной информации, сейчас продолжается служебное расследование с целью полного установления обстоятельств происшествия и предоставления правовой оценки действиям всех причастных лиц.
О результатах будет сообщено дополнительно. Университет выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей
