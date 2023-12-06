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В Днепре прогремели взрывы - СМИ

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 15:16  •  18166 просмотра

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Жители Днепра сообщили, что слышали взрывы после того, как ВС ВСУ предупредили о приближении ракеты.

В Днепре местные жители слышали звуки взрывов. До этого в Воздушных Силах ВСУ предупреждали о ракете, которая направлялась на город, пишет УНН.

В Днепре слышны звуки взрывов

- говорится в сообщении Суспільного.

Ранее

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что зафиксировали ракету, летевшую на Днепр.

Внимание. Ракета на Днепр

- шлось в сообщении ВС ВСУ.

Дополнение

Над Днепропетровской областью ночью сбили четыре ударных дрона типа Shahed, запущенные русскими войсками. 

Татьяна Краевская

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россияне обстреляли Сумщину: есть раненые и повреждения

Два человека получили ранения в Середина-буде, Сумская область, в результате обстрела со стороны российских войск.

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