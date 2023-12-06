В Днепре прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
Жители Днепра сообщили, что слышали взрывы после того, как ВС ВСУ предупредили о приближении ракеты.
В Днепре местные жители слышали звуки взрывов. До этого в Воздушных Силах ВСУ предупреждали о ракете, которая направлялась на город, пишет УНН.
В Днепре слышны звуки взрывов
Ранее
Воздушные силы ВСУ предупреждали, что зафиксировали ракету, летевшую на Днепр.
Внимание. Ракета на Днепр
Дополнение
Над Днепропетровской областью ночью сбили четыре ударных дрона типа Shahed, запущенные русскими войсками.
В Днепре прогремели взрывы - СМИ
Жители Днепра сообщили, что слышали взрывы после того, как ВС ВСУ предупредили о приближении ракеты.
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