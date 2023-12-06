В Днепре прогремели взрывы - СМИ

Венгрия выразила сопротивление по вопросам по Украине на встрече по подготовке саммита ЕС, он может затянуться - СМИ

Встреча послов ЕС по декабрьскому саммиту блока столкнулась с противодействием Венгрии в вопросе поддержки Украины, на фоне чего есть вероятность продления саммита еще на один день.