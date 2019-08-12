В некоторых областях Украины ожидаются грозы и град
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В течение следующих двух суток в западных и северных областях ожидаются грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
В последующие двое суток в западных, северных и Винницкой областях грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем 13 августа и будет в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в среду в отдельных районах шквалы 25-28 м/с 15 августа в Карпатском регионе, центральных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 14-21°, днем 27-34°, в среду в западных областях, в четверг также и на севере страны 20-25°.
В Киевской области завтра, по прогнозам синоптиков, без осадков, лишь во второй половине дня местами по области кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-19°, днем 30-33°.
Напомним, 12 августа в Украине ожидается переменная облачность.
"Без осадков, лишь на Волыни и Львовщине днем местами кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью ожидается 13-18°, на побережье морей до 22°; днём 28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до 35°.