В деяких областях України очікуються грози та град
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Протягом наступних двох діб в західних та північних областях очікуються грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
В наступні дві доби у західних, північних та Вінницькій областях грозові дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в середу в окремих районах шквали 25-28 м/с, 15 серпня в Карпатському регіоні, центральних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Температура вночі 14-21°, вдень 27-34°, у середу в західних областях, в четвер також і на півночі країни 20-25°.
На Київщині завтра, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише в другій половині дня місцями по області короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-19°, вдень 30-33°.
Нагадаємо, 12 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.
"Без опадів, лише на Волині та Львівщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі очікується 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, на Закарпатті та півдні Одещини до 35°.