В Госрезерве засекретили суд с "Трейд Коммодити" по поводу тендера

По словам главы Госрезерва В.Мосийчука, топливо, ООО "Трейд Коммодити" должно было поставить в рамках тендера по заказу Госрезерва, вроде было не надлежащего качества. Об этом он рассказал в сюжете программы "Наши гроши".

В "Трейд Коммодити" такие комментарии со стороны должностного лица опровергли и отметили, что не совершали в адрес агентства никаких поставок горючего.

"Заявления господина В.Мосийчука достаточно сомнительные хотя бы по тем причинам, что компания "Трейд Коммодити" не осуществила в адрес Государственного агентства резерва Украины поставки горючего. Соответственно, о проведении каких-либо официальных экспертиз качества нашего товара не может быть и речи", - отметили в компании.

Редакция УНН направила информационный запрос в Госрезерв с просьбой предоставить информацию об экспертизе горючего и ее результаты.

Зато получила ответ о том, что такая информация "является секретной".

"На ваш запрос от 23.03.17 года сообщаем, что сейчас дело между Госрезервом и "Трейд Коммодити" рассматривается в суде в тайном режиме, поэтому до решения суда никаких документов по этому делу мы предоставить не можем", - сообщили в агентстве.

На уточняющий вопрос, о том, как в таком случае председатель Госрезерва В.Мосийчук мог рассказывать "секретную" информацию журналистам "Наши гроши" и демонстрировать им протоколы экспертизы на камеру (что следует из сюжета программы), в агентстве пока так не ответили.

Напомним, как сообщал УНН, А. Адамовский заявил, что Председатель Госрезерва В.Мосийчук требовал взятку в "Трейд Коммодити" .

Правоохранители на заявление бизнесмена пока так и не отреагировали.